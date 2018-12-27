Анастасия Морозова: Хочется съездить на чемпионат Европы и мира

Биатлон 27 декабря 2018 11:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Анастасия Морозова рассказала о своих планах на сезон.

«Я выполнила критерии отбора на январские этапы Кубка IBU и хотела попасть на Кубок мира через «Ижевскую винтовку». Но уже в дороге сюда самочувствие было недостаточно хорошим. В итоге сейчас у меня болезненное состояние. Решили с тренерами, что не стоит себя с таким самочувствием загонять в яму этими соревнованиями и лучше пропустить их.

Мне хочется съездить и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Как все сложится — не знаю. Нужно показать достаточно высокий результат, чтобы туда попасть. Последний старт, который мне кажется немаловажным, — чемпионат России. Нужно приехать, снова отобраться в команду на централизованную подготовку летом», - приводит слова Морозовой «Матч ТВ».