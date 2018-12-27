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Биатлон27 декабря 2018 14:49Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Филимонов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

В Ижевске продолжается третий этап Кубка России по биатлону — «Ижевская винтовка».

Во второй спринтерской гонке у мужчин победу одержал Вадим Филимонов. Чемпион мира Максим Цветков, накануне ставший третьим, сегодня занял второе место. Тройку призеров замкнул Иван Томилов.

Многократный чемпион Европы Алексей Слепов, победивший в первом спринте, сегодня показал 20-й результат.

Биатлон. "Ижевская винтовка"
Мужчины. Спринт

1. Вадим Филимонов — 29.56,4 (1).
2. Максим Цветков — +1,1 (1).
3. Иван Томилов — +21,1 (1).
4. Павел Магазеев — +22,0 (2).
5. Эдуард Латыпов — +29,2 (2).
6. Максим Буртасов — +32,4 (1).
7. Семён Сучилов — +40,8 (3).
8. Алексей Корнев — +43,3 (1).
9. Никита Поршнев — +47,8 (2).
10. Алексей Петров — +49,9 (2)...
20. Алексей Слепов — +1.12,3 (3).

#ижевская винтовка#филимонов вадим#цветков максим
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