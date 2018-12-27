Биатлон 27 декабря 2018 14:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Филимонов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

В Ижевске продолжается третий этап Кубка России по биатлону — «Ижевская винтовка».