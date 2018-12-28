Елизавета Каплина: Повезло, что держалась за Куклиной весь последний круг

Биатлон 28 декабря 2018 13:55 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

22-летняя биатлонистка выиграла первый спринт на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ, прокомментировала победу в спринте на «Ижевской винтовке».

«Я ожидала, что сегодня поборюсь за шестерку лучших, потому что в прошлой гонке мне это удалось, – приводит слова Каплиной официальный сайт Союза биатлонистов России. – Боролась до последнего, но главным было хорошо стрельнуть и показать приличный ход на лыжне. Боролась с собой до последнего метра. Знание результата соперниц мне помогало. По дистанции все гнали меня, подбадривали и говорили, сколько я проигрываю. Мне еще повезло, что я шла за Ларисой Куклиной, держалась за ней весь последний круг и на последних метрах смогла даже ускориться.

Впереди еще одна гонку, буду бороться до последнего за место в команде и не опускать руки после победы, а потом можно будет и отправиться на недолгий, но заслуженный отдых, а потом бороться дальше. Для меня это первая победа на взрослом уровне. В прошлом году я только перешла из юниорок, и поначалу было тяжело. Я втягивалась в новую работу, но не могла показать высокий результат».

Напомним, 22-летняя Каплина не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и на финише опередила Маргариту Васильеву на 2,2 секунды. В субботу женщины пробегут вторую спринтерскую гонку.

По итогам «Ижевской винтовки» будет определен состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.