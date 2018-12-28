Маргарита Васильева: Бежалось тяжеловато, снег летит все время

Биатлон 28 декабря 2018 14:21 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

27-летняя биатлонистка стала второй в спринте на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свое второе место в спринте на «Ижевской винтовке».

«Бежалось тяжеловато, – приводит слова Васильевой официальный сайт Союза биатлонистов России. – Снег летит все время. Погода сегодня поменялась, и структура лыж, которую мы выбрали, не подошла, поэтому на трассе было тяжело сегодня. Не привыкла все равно к этим соревнованиям. Мне все равно холодно, и из-за этого энергии приходится больше отдавать, чем за границей. Иногда не хочется даже выходить из дома. Сегодня рассчитывала на чистую стрельбу, но немножко не обработала один выстрел. Но в целом за гонку могу поставить себе пятерку.

Конечно, разница в уровне конкуренции ощущается. На Кубке мира все стартуют как ужаленные и держат эту скорость от начала и до конца, а здесь уровень пониже, но девчонки оказывают конкуренцию все равно. Не чувствую себя каким-то авторитетом для других девчонок из-за того, что я в сборной, но я ощущаю разницу в возрасте. Кому-то 21, а мне уже 27, и я в общении это ощущаю, но в спортивном плане разницы между нами нет».

Напомним, Васильева допустила один промах и проиграла на финише 2,2 секунды победительнице Елизавете Каплиной.

В субботу женщины пробегут вторую спринтерскую гонку.

По итогам «Ижевской винтовки» будет определен состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.