Светлана Миронова: Было очень тяжело, приходилось сильно терпеть до финиша

Биатлон 28 декабря 2018 15:02 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

24-летняя биатлонистка заняла третье место в спринте на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое третье место в спринте на «Ижевской винтовке».

«Сегодня состояние было еще хуже, чем на индивидуальной гонке, но в спринте за промахи дают только штрафные круги, а не минуты, поэтому получилось выступить лучше, – приводит слова 24-летней Мироновой официальный сайт Союза биатлонистов России. – Скорость у меня неплохая относительно других, но было очень тяжело, приходилось сильно терпеть до финиша.

Стартовала я не очень быстро, как всегда. В прошлом сезоне я попробовала стартовать быстрее, но в том случае меня не хватало на последние круги. Завтра соберу силы на последний бой».

Напомним, Миронова допустила два промаха и проиграла победительнице Елизавете Каплиной 22,6 секунды. В субботу женщины пробегут вторую спринтерскую гонку.

По итогам «Ижевской винтовки» будет определен состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.