Семен Сучилов: Мне казалось, что я ползу по трассе

Биатлон 29 декабря 2018 12:54 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

26-летний биатлонист победил в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Российский биатлонист Семен Сучилов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Мне казалось, что я ползу по трассе, – приводит слова 26-летнего Сучилова официальный сайт СБР. – Промазав на первом рубеже, отпустил все и старался работать, как умею, ничего не придумывая. Победить всегда хочется, но до этого что-то получалось не так. Победу посвящаю своей дочери Станиславе, которой сегодня исполнилось девять месяцев. Жена попросила меня завоевать сегодня медаль.

Ходом в Ижевске я ехал неплохо, а в стрельбе возникали сложности из-за того, что не доработал летом и в ходе зимней подготовки. Поэтому есть к чему стремиться и над чем работать, а работы много.

Еще не думал о том, что по очкам прохожу на Кубок мира. Пока еще побегаю. Сейчас будет еще тренерский совет, который окончательно назовет состав. Сейчас отпраздную Новый год, побуду с семьей, а после отдыха продолжу работать».

Напомним, Сучилов отобрался на январские этапы Кубка мира и включен в состав сборной России.