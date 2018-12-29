Вирер и Хофер выиграли масс-старт на "Рождественской гонке", Юрлова-Перхт и Шипулин - девятые - Советский спорт
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Биатлон29 декабря 2018 21:08Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Вирер и Хофер выиграли масс-старт на "Рождественской гонке", Юрлова-Перхт и Шипулин - девятые

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер выиграли масс-старт на «Рождественской гонке», которая традиционно проходит на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене.

Третье место заняла звездная супружеская чета - Дарья Домрачева (Белоруссия) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), ушедшие из большого биатлона по окончании прошлого сезона.

Российская пара Екатерина Юрлова/Антон Шипулин показала девятый результат.

Напомним, что для Шипулина этот старт будет последним в карьере.

В 21:30 по Москве в Гельзенкирхене начнется гонка преследования.

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 33.24,8
2. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – отставание 3,4
3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 6,1
4. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) – 8,2
5. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – 21,0
6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – 52,1
7. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) – 1.02,8
8. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,6
9. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия) – 1.14,7
10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 1.16,2.

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