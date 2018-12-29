Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку», Юрлова-Перхт и Шипулин - 7-е

Биатлон 29 декабря 2018 22:29 Источник: «Советский спорт»

Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями «Рождественской гонки», которая прошла в немецком Гельзенкирхене.

Итальянские спортсмены сначала выиграли масс-старт, а затем стали лучшими в гонке преследования. Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемп из Германии. Замкнули тройку призеров Дарья Домрачева и норвежец Оле Эйнар Бьорндален.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали 7-й результат.

Отметим, что для Шипулина эта гонка стала последней в карьере.

Рождественская гонка

Гельзенкирхен (Германия)

Гонка преследования

1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) - 33.23,6 (6)

2. Франциска Пройс – Симон Шемпп (Германия) - +1,2 (3)

3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +24,2 (3)

4. Денис Херман – Бенедикт Долль (Германия) - +24,3 (3)

5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) - +1.04,1 (6)

6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) - 1.09,5 (5)

7. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия) - +1.48,8 (4)

8. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) - +2.12,3 (7)

9. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) - +2.58,0 (9)

10. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) - +3.11,3 (8).