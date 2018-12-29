Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку», Юрлова-Перхт и Шипулин - 7-е

Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер стали победителями «Рождественской гонки», которая прошла в немецком Гельзенкирхене.
Итальянские спортсмены сначала выиграли масс-старт, а затем стали лучшими в гонке преследования. Второе место заняли Франциска Пройс и Симон Шемп из Германии. Замкнули тройку призеров Дарья Домрачева и норвежец Оле Эйнар Бьорндален.
Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин показали 7-й результат.
Отметим, что для Шипулина эта гонка стала последней в карьере.
Рождественская гонка
Гельзенкирхен (Германия)
Гонка преследования
1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) - 33.23,6 (6)
2. Франциска Пройс – Симон Шемпп (Германия) - +1,2 (3)
3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +24,2 (3)
4. Денис Херман – Бенедикт Долль (Германия) - +24,3 (3)
5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) - +1.04,1 (6)
6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) - 1.09,5 (5)
7. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия) - +1.48,8 (4)
8. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) - +2.12,3 (7)
9. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) - +2.58,0 (9)
10. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) - +3.11,3 (8).