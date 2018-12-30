Антон Шипулин: Не раскидывался деньгами направо-налево. Я копил, откладывал на будущее

Биатлон 30 декабря 2018 09:10 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российский биатлонист Антон Шипулин после завершения спортивной карьеры сообщил, что хочет заниматься делом, которое будет приносить ему удовольствие.

- Зрители знают: я не раскидывался деньгами направо-налево всю спортивную жизнь. Я копил, откладывал на будущее. Понимал, что спорт может закончиться и нужно создать платформу, чтобы я не задумывался о работе, которая приносила бы деньги.

Я задумываюсь о работе, которая будет мне приносить удовольствие, в первую очередь. Деньги - это уже вторично, - сказал Шипулин в интервью "Матч ТВ".

29 декабря Антон Шипулин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт принял участие в "Рождественой гонке" в Гельзенкирхене. Этот старт для него стал последним в карьере.