Антон Шипулин: Не раскидывался деньгами направо-налево. Я копил, откладывал на будущее - Советский спорт
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Биатлон30 декабря 2018 09:10Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Антон Шипулин: Не раскидывался деньгами направо-налево. Я копил, откладывал на будущее

Российский биатлонист Антон Шипулин после завершения спортивной карьеры сообщил, что хочет заниматься делом, которое будет приносить ему удовольствие.

- Зрители знают: я не раскидывался деньгами направо-налево всю спортивную жизнь. Я копил, откладывал на будущее. Понимал, что спорт может закончиться и нужно создать платформу, чтобы я не задумывался о работе, которая приносила бы деньги.

Я задумываюсь о работе, которая будет мне приносить удовольствие, в первую очередь. Деньги - это уже вторично, - сказал Шипулин в интервью "Матч ТВ".

29 декабря Антон Шипулин в паре с Екатериной Юрловой-Перхт принял участие в "Рождественой гонке" в Гельзенкирхене. Этот старт для него стал последним в карьере.

#Антон Шипулин
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