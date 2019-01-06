Тихонов обратился к Логинову: Ты выиграл у всех, вернувшись после таких унижений

Биатлон 06 января 2019 13:46 Источник: Блог Александра Тихонова Автор: Сметанникова Дарья

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился в российскому биатлонисту Александру Логинову.

«Саше Логинову желаю за эти дни хорошо восстановиться, ни на кого не обращать внимания. Ты выиграл у всех, вернувшись после таких унижений и доказываешь свою силу. А теперь надо спокойно и грамотно готовиться и побеждать. Никогда не уступай внутренний радиус, заранее к нему готовься и оттесняй соперника на внешнюю траекторию. Два-три отталкивания ты будешь всегда выигрывать. Дай Бог новым лидерам нашей команды не повторить тех ошибок с тренерами, которые совершили Шипулин и Чепиков, а новым Крючковым и Рекуновым не лезть в карьеру готовых мастеров, а попробовать воспитать кого-то с нуля», - написал Тихонов в своем блоге.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Логинов дважды занимал третье место на этапе в Поклюйке и дважды стал вторым в Нове-Место.

В общем зачете Кубка мира Логинов набрал 312 очков и занимает второе место, отставая от норвежца Йоханнеса Бе.