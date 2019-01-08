Биатлон 08 января 2019 16:09 Источник: Biathlonrus.com Автор: Спирин Дмитрий

Джима и сестры Семеренко вошли в состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Германии и этап Кубка IBU в Польше.