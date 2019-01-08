Джима и сестры Семеренко вошли в состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира - Советский спорт
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Биатлон08 января 2019 16:09Источник: Biathlonrus.comАвтор: Спирин Дмитрий

Джима и сестры Семеренко вошли в состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Определен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Германии и этап Кубка IBU в Польше.

Этап Кубка мира, Оберхоф

10-13 января

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный Сергей Семёнов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок.

Этап Кубка мира, Душники-Здруй

12-13 января

Мужчины: Антон Дудченко, Виталий Труш, Тарас Лесюк, Виталий Кильчицкий, Андрей Доценко, Богдан Цымбал.

Женщины: Надежда Белкина, Ольга Абрамова, Мария Кручова, Яна Бондарь.

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