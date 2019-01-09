Владимир Драчев: В Оберхофе мы надеемся на наших девушек, которые быстро бегут

Биатлон 09 января 2019 16:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в Оберхофе.

«Сколько нужно времени, чтобы приспособиться к непростым погодным условиям в Оберхофе? У кого получится, тот хорошо и выступит. Были года, когда мы очень плохо стреляли, а были времена, даже в такую погоду попадали и проходили без штрафа. Сегодня ты можешь в спринте стрельнуть ноль, завтра при такой же погоде можешь на штрафные круги зайти. Биатлон — это лотерея, но здесь увеличиваются шансы у всех спортсменов.

В этом году у нашей женской сборной есть ход, они функционально готовы. Светлана Миронова сейчас вернулась в команду, мы даем ей шанс выступать на Кубке мира, потому что у нее при удачной стрельбе есть возможность занять призовые места.

В Оберхофе все зависит от ветра: как повезет, в каком порыве, на какой рубеж встанешь, свободен ли второй рубеж стоя. Конечно, здесь очень важно, какой будет группа, потому что все думают, что если пойдет снег, то в первую лучше не стоит заявляться. Конечно, мы надеемся на наших девушек, которые быстро бегут, и на наших надежных стрелков, которые могут поддержать по ходу гонки. Будем болеть за всех наших», - цитирует Драчева «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Оберхофе состоится с 10 по 13 января.