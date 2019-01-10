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Биатлон10 января 2019 17:59Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Валерия Васнецова: У меня очень сильно замерз указательный палец

Российская биатлонистка заняла 60-е место в спринте в Оберхофе.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировал свое выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

21-летняя Васнецова допустила два промаха на втором огневом рубеже и заняла итоговое 60-е место, проиграв более двух минут победительнице Лизе Виттоцци из Италии.

«Очень хорошая погода: ветер не такой сильный, снега нет, – приводит слова Васнецовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Ходом чувствовала себя неплохо. Два промаха не дали бороться за высокие места.

Я понимаю, что надо все делать, как можно быстрее на рубеже. Решила пойти ва-банк, не выцеливать так долго. У меня очень сильно замерз указательный палец. И третий выстрел у меня даже не был на мушке».

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