Евгения Павлова: Я не могла держать скорость Кузьминой, так как не было полноценной подготовки

Российская биатлонистка стала 22-й в спринте в Оберхофе.
Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила свое выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
25-летняя Павлова один раз промахнулась на втором огневом рубеже и на финише показала 22-й результат, отстав от победительницы Лизе Виттоцци из Италии на одну минуту и шесть секунд.
«У меня пока средняя форма, – приводит слова Павловой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я шла в своем темпе, чтобы не упасть. Здесь довольно сложная трасса.
Я шла так, как была готова. Я не могла держать скорость (Анастасии) Кузьминой, так как не было полноценной подготовки. Начала тренироваться только 2 января».
В субботу Павлова выступит в гонке преследования.