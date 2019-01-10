Евгения Павлова: Я не могла держать скорость Кузьминой, так как не было полноценной подготовки

Биатлон 10 января 2019 18:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российская биатлонистка стала 22-й в спринте в Оберхофе.

Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила свое выступление в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

25-летняя Павлова один раз промахнулась на втором огневом рубеже и на финише показала 22-й результат, отстав от победительницы Лизе Виттоцци из Италии на одну минуту и шесть секунд.

«У меня пока средняя форма, – приводит слова Павловой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я шла в своем темпе, чтобы не упасть. Здесь довольно сложная трасса.

Я шла так, как была готова. Я не могла держать скорость (Анастасии) Кузьминой, так как не было полноценной подготовки. Начала тренироваться только 2 января».

В субботу Павлова выступит в гонке преследования.