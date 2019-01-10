Светлана Миронова: Могу быть довольна своим состоянием - Советский спорт
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Биатлон10 января 2019 18:10Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Светлана Миронова: Могу быть довольна своим состоянием

Российская биатлонистка Светлана Миронова показала лучший результат среди россиянок в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Миронова прокомментировала свое выступление в спринте, где она финишировала 17-й, отстреляв с двумя промахами на двух огневых рубежах.

«Свое выступление могу оценить как удовлетворительное. На трассе сегодня было достаточно комфортно, но при этом тяжело, пришлось терпеть. На стрельбе было комфортно, но допустила два обидных промаха. Наверное, это нехватка концентрации.

Могу быть довольна своим состоянием. Хотя вчера на тренировке было плохое состояние. Думала, что сегодня будет гораздо тяжелее. Может быть, сказались часовые пояса, пасмурно, хочется спать», - сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала итальянка Лиза Виттоцци.

#миронова светлана#кубок мира по биатлону
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