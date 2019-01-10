Анаис Шевалье: Пасьют будет достаточно веселой гонкой

Биатлон 10 января 2019 18:53 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Французская биатлонистка Анаис Шевалье, занявшая второе место в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, поделилась впечатлениями от гонки.

- Я чувствую себя более комфортно на Кубке мира с каждой неделей. Я спокойна и больше не нервничаю. В Оберхофе достаточно сложная трасса. Мне нравятся погодные условия, которые были сейчас. Сегодня чувствовала на рубеже достаточно комфортно. Пасьют будет достаточно веселой гонкой, - приводит слова Шевалье «Матч ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.