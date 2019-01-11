Тренер сборной Норвегии: Фуркад силен, спору нет, но Логинов сейчас на взлете - Советский спорт
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Биатлон11 января 2019 01:52Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Тренер сборной Норвегии: Фуркад силен, спору нет, но Логинов сейчас на взлете

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе назвал главных соперников Йоханнеса Бе в борьбе за победы на Кубке мира.

- Йоханнеса еще можно обыграть, впереди много гонок. Можно, например, внезапно заболеть, пропустить две-три гонки - и лидер уже другой. Ближе к Эстерсунду можно будет что-то сказать, но сейчас рассуждать рано. Вот уж кто действительно в опасной близости, так это Александр (Логинов - прим. ред.). В декабре он провел много классных гонок. Все это видели. Конечно, Мартен (Фуркад - прим. ред.) силен, спору нет, но Логинов сейчас на взлете. Он прибавляет. Думаю, Александр будет опасен, он ведь еще ни разу не побеждал, и он этого очень сильно хочет, - рассказал Мазе в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе состоится 11 января.

#кубок мира по биатлону#фуркад мартен#логинов александр#бе йоханнес
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