Дмитрий Губерниев: Логинов – наш Царь Биатлона (фото)

Биатлон 11 января 2019 18:30

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал Логинова с первой победой в карьере на этапе Кубка мира.

«Александр Логинов - наш Царь Биатлона! Первая победа в карьере, в сезоне наша первая виктория! Даешь борьбу за Кубок Мира! Россия - с победой!», - написал Губерниев в своем инстаграме.

Для спортсмена это первая личная победа на Кубке мира. До этого Логинов дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.

Кроме того, это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.