Дмитрий Губерниев: Логинов – наш Царь Биатлона (фото)

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал Логинова с первой победой в карьере на этапе Кубка мира.
«Александр Логинов - наш Царь Биатлона! Первая победа в карьере, в сезоне наша первая виктория! Даешь борьбу за Кубок Мира! Россия - с победой!», - написал Губерниев в своем инстаграме.
Для спортсмена это первая личная победа на Кубке мира. До этого Логинов дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.
Кроме того, это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.
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@aleksandr_loginov - наш Царь Биатлона !!!! Первая победа в карьере , в сезоне наша первая Виктория !!!!!! Даёшь борьбу за Кубок Мира !!!! Россия - с победой !!!!! Логинов - чемпион !!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺#биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #ветербиатлона #голосбиатлона #нашапобеда #победа #россия #ура #нашавзяла #виктория
Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)