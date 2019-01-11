Дмитрий Губерниев: Логинов – наш Царь Биатлона (фото) - Советский спорт
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Биатлон11 января 2019 18:30

Дмитрий Губерниев: Логинов – наш Царь Биатлона (фото)

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал Логинова с первой победой в карьере на этапе Кубка мира.

«Александр Логинов - наш Царь Биатлона! Первая победа в карьере, в сезоне наша первая виктория! Даешь борьбу за Кубок Мира! Россия - с победой!», - написал Губерниев в своем инстаграме.

Для спортсмена это первая личная победа на Кубке мира. До этого Логинов дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.

Кроме того, это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.

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@aleksandr_loginov - наш Царь Биатлона !!!! Первая победа в карьере , в сезоне наша первая Виктория !!!!!! Даёшь борьбу за Кубок Мира !!!! Россия - с победой !!!!! Логинов - чемпион !!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺#биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #ветербиатлона #голосбиатлона #нашапобеда #победа #россия #ура #нашавзяла #виктория

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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