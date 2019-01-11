Александр Логинов: Отмечать победы могут только те, кто уже закончил карьеру - Советский спорт
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Биатлон11 января 2019 18:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Логинов: Отмечать победы могут только те, кто уже закончил карьеру

Российский биатлонист Александр Логинов одержал первую победу в карьере на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Логинов стал первым в спринте, обогнав норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавших вторым и третьим соответственно.

«Я доволен гонкой. За два-три дня до этого по сугробам тренировки проводили. Не знал, чего ждать от этой гонки. Теперь просто успокоился, что все получилось. Я видимо такой человек, который празднует победу внутри, все эмоции держу в голове. Отмечать победы могут только те, кто уже карьеру закончил. Посидим, поговорим и спать. Будем готовиться дальше. Поздравлений на телефоне уже много. Гонка преследования? Посмотрим. Не факт, что я буду, например, в Рупольдинге так же выигрывать. Это биатлон. В любом случае, побеждать приятно», - приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.

#логинов александр#кубок мира по биатлону
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