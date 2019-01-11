Виктор Майгуров: Логинов уже взрослый спортсмен, для него нет фаворитов

Биатлон 11 января 2019 18:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Просил Сашу, чтобы подарил номер, но он отказал. Все-таки первая победа — это что-то личное. Может в следующий раз. Отсутствие эмоций у Логинова? Он скрытный, скромный человек, не выражает эмоции, но многое переживает внутри. Борьба с Фуркадом на трассе? Саша уже взрослый спортсмен, оценивает ситуацию верно, для него нет фаворитов. Все видели, как шел Логинов и как шел Фуркад. Саша шел вприпрыжку, а Мартен… Да, возможно Логинов был не очень быстр на первых кругах, но все компенсировал потом. В этом его сила. Пасьют? В Оберхофе что-то загадывать нельзя. Важно сохранить свежую голову, будет абсолютная лотерея», - приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Для спортсмена это первая личная победа на Кубке мира. До этого Логинов дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.

Кроме того, это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. Тогда Антон Шипулин также выиграл спринт на этапе в Контиолахти.