Мартен Фуркад: Не рад победе Логинова и не уважаю его самого из-за допинга

Биатлон 11 января 2019 18:43 Источник: TV 2 Sport Автор: Сметанникова Дарья

Французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал россиянина Александра Логинова, который одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Я уважаю то, что Логинову разрешено соревноваться, но не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Он так и не извинился и не говорил об этом. Мы были слишком добры к нему. Не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы.

Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло», - приводит слова Фуркада TV 2 Sport.

Отметим, что сам Фуркад занял в спринте седьмое место.

Напомним, Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.