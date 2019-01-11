Логинов остался на втором месте общего зачета Кубка мира

Биатлон 11 января 2019 18:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Оберхофе завершился мужской спринт на четвертом этапе Кубка мира.

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте, обогнав норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона, финишировавших вторым и третьим соответственно.

В общем зачете Кубка мира Логинов сохранил за собой второе место, уступая только Йоханнесу Бе. Третье место занимает француз Мартен Фуркад, который опережает на один балл идущего четвертым соотечественника Симона Дестье.

Биатлон

Кубок мира

Мужчины. Общий зачет

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 482

2. Александр Логинов (Россия) — 372

3. Мартен Фуркад (Франция) — 299

4. Симон Дестье (Франция) — 298

5. Симон Эдер (Австрия) – 296

6. Антонен Гигонна (Франция) – 275

7. Тарьей Бе (Норвегия) — 270

8. Бенедикт Долль (Германия) — 268

9. Юлиан Эберхард (Австрия) – 264

10. Арнд Пайффер (Германия) — 253…

21. Матвей Елисеев (Россия) – 157.

22. Евгений Гараничев (Россия) – 150.