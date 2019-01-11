Дмитрий Васильев: Победа поможет Логинову обрести уверенность в себе

Биатлон 11 января 2019 19:19 Источник: Телеканал «360°»

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о победе Александра Логинова в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

– Саша с первых стартов заявил о себе как об одном из претендентов на высокие места. Он неоднократно подтверждал свой высокий уровень.

Обычно говорят так: есть спортсмены-декабристы, а есть спортсмены-бойцы. На него вот этот термин, не самый благозвучный в биатлоне – «декабристы» – не распространяется, потому что в январе он уже выиграл самый первый старт. Конечно, эта победа радует и настраивает на оптимистичный лад.

Результат ему поможет с точки зрения психологии, потому что все эти передряги и недоразумения, которые раньше с ним случились, то, что было в Хохфильцене, сильно повлияли. Как мне кажется, победа в Оберхофе даст ему хорошую серьезную поддержку и уверенность в себе, – приводит слова Васильева телеканал «360».