Йоханнес Бе: Я уже много энергии потратил на Логинова. Попробуем его победить на трассе

Биатлон 11 января 2019 19:21 Источник: TV2 Автор: Сметанникова Дарья

После победы российского биатлониста Александр Логинова в спринте на Кубке мира в Оберхофе несколько спортсменов обрушились с критикой.

Француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон призвали Логинова извиниться за то, что тот принимал допинг. Россиянин ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе занял второе место в спринте, проиграв Логинову более 25 секунд.

«Я рад сегодняшнему результату. До начала гонки я боялся тяжелых условий и опасался, что могу потерять позиции в зачете Кубка мира. Поэтому я рад и второму месту. В дальнейшем нужно провести еще несколько сильных гонок.

Что я думаю про Логинова? Это сложный вопрос. В России много людей следят за биатлоном. Когда кто-то плохо относится к ним, то они отвечают тем же. Это глупо, из-за этого мы не говорим многих вещей. Надеюсь, все будут отвечать сами за себя, за свои поступки и слова.

Я уже много энергии потратил на этого человека. Пусть все останется, как есть. Лучше попробуем его победить на трассе», - приводит слова Бе TV2.