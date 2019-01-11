Александр Тихонов: Логинов справился со всей этой возней, тот допинг был насильным

Биатлон 11 января 2019 20:05 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Александр справился со всей этой возней, тот допинг был насильным, его вины в нем нет. Я ему всегда говорил, чтобы он не опускал руки, не уходил в себя, что я и не такие беды пережил. Знал, что по жизни он прав. Призывал его вернуться, трудиться и доказать всем свою правоту, что он и сделал», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон призвали Логинова извиниться за то, что тот принимал допинг. Россиянин ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

«Важен именно этот момент: он должен был добиться, чтобы ему пожали руку, чтобы они посмотрели на него снизу вверх. Красавец! Он этого заслуживает», - добавил Тихонов.

Для Логинова это первая личная победа на Кубке мира. До этого спортсмен дважды побеждал в составе сборной России в эстафетах в 2013 году.