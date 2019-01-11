Александр Тихонов: Логинов трудолюбивый парень в отличие от Шипулина - Советский спорт
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Биатлон11 января 2019 20:15Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Александр Тихонов: Логинов трудолюбивый парень в отличие от Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о победе Александра Логинова в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира.

- Александр Иванович, поздравляю вас с великой победой российского биатлона!
- Эта победа Саши была ожидаемой. Мы весь период его дисквалификации поддерживали с ним контакт.

- Кто «мы»?
- Касперович, Кравцов и Тихонов. Эти три человека во время насильственной дисквалификации поддерживали его, как могли. Никой вины Саши в той истории нет, я об этом уже много раз говорил. Там «постарались» другие люди.

- Что говорили: «Саша, жизнь не закончилась, ты еще молод»?
- Примерно так и говорили. Я никогда не сомневался в Сашке, всегда говорил, что он единственный будет бороться со всеми лидерами мирового биатлона. Потому что он трудолюбивый парень в отличие от Антона Шипулина.

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