Александр Тихонов: Логинов трудолюбивый парень в отличие от Шипулина

Биатлон 11 января 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о победе Александра Логинова в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира.

- Александр Иванович, поздравляю вас с великой победой российского биатлона!

- Эта победа Саши была ожидаемой. Мы весь период его дисквалификации поддерживали с ним контакт.

- Кто «мы»?

- Касперович, Кравцов и Тихонов. Эти три человека во время насильственной дисквалификации поддерживали его, как могли. Никой вины Саши в той истории нет, я об этом уже много раз говорил. Там «постарались» другие люди.

- Что говорили: «Саша, жизнь не закончилась, ты еще молод»?

- Примерно так и говорили. Я никогда не сомневался в Сашке, всегда говорил, что он единственный будет бороться со всеми лидерами мирового биатлона. Потому что он трудолюбивый парень в отличие от Антона Шипулина.