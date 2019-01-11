Тарьей Бе: Надеемся, что Логинов чист и соревнуется со всеми на равных условиях

Биатлон 11 января 2019 20:35 Источник: TV2 Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал итог спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе, где он занял восьмое место.

Бе поделился мнением насчет победы россиянина Александра Логинова, который ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

«Мы ожидаем от Логинова честности и надеемся, что он чист и соревнуется со всеми на равных условиях.

Своим результатом в гонке я доволен. Хорошее начало года, хотя всегда есть к чему стремиться. Здорово снова соревноваться с лучшими. Здесь отличная атмосфера», - цитирует Тарьей Бе TV2.