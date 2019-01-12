Российские биатлонисты заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU в Польше

Биатлон 12 января 2019 17:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Россияне заняли весь пьедестал почета в спринте на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Первую позицию занял Александр Поварницын, который преодолел дистанцию в 10 км за 19 минут 48,2 секунды. Второе место занял Никита Поршнев (+2,1; 0 промахов), а третье – Эдуард Латыпов (+24,3; 2).

Отметим, что Алексей Слепов (+38,8; 2) расположился на пятой строчке, Антон Бабиков (+1.01,3; 1) и Сергей Корастылев (+1.12,4; 2) заняли 10-е и 17-е места соответственно.

Лидером общего зачета по-прежнему является норвежец Сиверт Гутторм с 332 баллами. Второе место занимает француз Симон Фуркад (312), а третьим идет Корастылев (278).

Добавим, что этап Кубка IBU завершится 13 января гонкой преследования.