Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе, Логинов – пятый - Советский спорт
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Биатлон12 января 2019 17:48Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе, Логинов – пятый

Турнир проходит в немецком Оберхофе.

Норвежец Йоханнес Бе выиграл золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Сегодня, 12 января, он преодолел 12,5 км за 34 минуты 29,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

На второй позиции расположился немецкий спортсмен Арнд Пайффер (отставание 15,1 секунды; 1 промах), а замкнул тройку лучших итальянец Лукас Хофер (+15,8; 0).

Отметим, что россиянин Александр Логинов, ранее победивший в спринте, стал пятым (+42,4; 4), а его соотечественник Евгений Гараничев (+2.01,5; 1) занял 10-е место.

Добавим, что этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января.

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