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Биатлон12 января 2019 19:27Источник: «РИА Новости»

Владимир Драчев: Логинов в гонке преследования получил практику для закалки характера

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Это психологически хорошая практика перед чемпионатом мира, чтобы еще больше выработать противодействие внутри себя. Не все были довольны и рады возвращению России на первые места. Это необходимая практика для того, чтобы закалить характер нашего лидера для того, чтобы он мог не только качественно проходить спринтерские гонки, но и пасьюты, держать психологический удар, - приводит слова Драчева РИА «Новости».

В субботу россиянин стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

#логинов александр#драчев владимир#кубок мира по биатлону
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