Йоханнес Бе: Это невесело - быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
- Были непростые условия. Сложно стрелять так, как это делал Лукас Хофер. Было много ошибок. C лыжней справиться было не так тяжело. Я бежал по свежему снегу и утаптывал трассу для других. Это невесело - быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов.
- Перед последней стрельбой вы пытались заблокировать Фуркада, который был справа от вас?
- Он хороший спортсмен, но мы были в этой ситуации много раз. Раньше я думал: «Господи, я стою на рубеже вместе с Фуркадом». Сейчас же думаю: «О, это снова Фуркад. Давай попробуем его обойти»
- Были сложные условия. Вам удалось насладиться гонкой?
- Чтобы справиться с такой погодой, нужно приложить усилия. На рубеже ты должен работать на 100 процентов. Если ты устанешь на лыжне, то не сможешь отработать на 100 процентов, - приводит слова Бе «Матч ТВ».
Напомним, что норвежец выиграл гонку преследования в Оберхофе.