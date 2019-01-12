Йоханнес Бе: Это невесело - быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов

Биатлон 12 января 2019 20:27 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Были непростые условия. Сложно стрелять так, как это делал Лукас Хофер. Было много ошибок. C лыжней справиться было не так тяжело. Я бежал по свежему снегу и утаптывал трассу для других. Это невесело - быть машиной, которая готовит лыжню для конкурентов.

- Перед последней стрельбой вы пытались заблокировать Фуркада, который был справа от вас?

- Он хороший спортсмен, но мы были в этой ситуации много раз. Раньше я думал: «Господи, я стою на рубеже вместе с Фуркадом». Сейчас же думаю: «О, это снова Фуркад. Давай попробуем его обойти»

- Были сложные условия. Вам удалось насладиться гонкой?

- Чтобы справиться с такой погодой, нужно приложить усилия. На рубеже ты должен работать на 100 процентов. Если ты устанешь на лыжне, то не сможешь отработать на 100 процентов, - приводит слова Бе «Матч ТВ».

Напомним, что норвежец выиграл гонку преследования в Оберхофе.