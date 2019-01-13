Гербулова выступит на Универсиаде 2019 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон13 января 2019 10:36Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Гербулова выступит на Универсиаде 2019 года

Зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что российская биатлонистка Наталья Гербулова выступил на Универсиаде-2019.

«На сегодняшний день у нас есть определенный план подготовки к Универсиаде, а также примерный состав тех, кто будет участвовать в соревнованиях. К сожалению, так совпало, что чемпионат мира и Универсиада проходят в одни сроки, поэтому нам придется делить состав. Например, Наталья Гербулова будет участвовать в Универсиаде, и эти соревнования станут ее главными стартами в этом году.

Что касается даты объявления состава, то на сегодняшний день торопиться не стоит. Впереди еще несколько стартов, а сама Универсиада в марте, поэтому в первую очередь нужно смотреть по готовности спортсменов.

Мы не спешим, ведь впереди у нас еще будут американские старты, чемпионат Европы и другие турниры, на которых мы будем смотреть готовность и приблизительно в середине февраля определимся с составом. Старты Универсиады являются для нас в этом году важнейшими и имеют огромное значение», - приводит слова Драчева ТАСС.

#гербулова наталья#Зимняя Универсиада-2019#драчев владимир#союз биатлонистов россии (сбр)
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта