Гербулова выступит на Универсиаде 2019 года

Биатлон 13 января 2019 10:36 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что российская биатлонистка Наталья Гербулова выступил на Универсиаде-2019.

«На сегодняшний день у нас есть определенный план подготовки к Универсиаде, а также примерный состав тех, кто будет участвовать в соревнованиях. К сожалению, так совпало, что чемпионат мира и Универсиада проходят в одни сроки, поэтому нам придется делить состав. Например, Наталья Гербулова будет участвовать в Универсиаде, и эти соревнования станут ее главными стартами в этом году.

Что касается даты объявления состава, то на сегодняшний день торопиться не стоит. Впереди еще несколько стартов, а сама Универсиада в марте, поэтому в первую очередь нужно смотреть по готовности спортсменов.

Мы не спешим, ведь впереди у нас еще будут американские старты, чемпионат Европы и другие турниры, на которых мы будем смотреть готовность и приблизительно в середине февраля определимся с составом. Старты Универсиады являются для нас в этом году важнейшими и имеют огромное значение», - приводит слова Драчева ТАСС.