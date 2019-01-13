Гербулова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Польше

В польском Душники-Здруй состоялся женский спринт в рамках этапа Кубка IBU.
Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей гонки, опередив более чем на 25 секунд шведку Йоханну Скоттхайм. Тройку лучших замкнула украинка Надежда Белкина.
Другие россиянки Виктория Сливко и Тамара Воронина заняли четвертое и пятое места соответственно.
Душники-Здруй, Польша
Кубок IBU
Женщины, спринт
1. Наталья Гербулова (Россия) – 20.40,8 (0)
2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – +25,3 (0)
3. Надежда Белкина (Украина) – +31,4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) – +39,4 (1)
5. Тамара Воронина (Россия) – +50,0 (0)
6. Ирен Лардшнайдер (Италия) – +1.03,1 (0)
7. Елена Кручинкина (Беларусь) – +1.04,3 (1)
8. Янина Хеттих (Германия) – +1.06,8 (1)
9. Надя Мозер (Канада) – +1.11,7 (2)
10. Шардин Слоф (Швеция) – +1.13,3 (0)...
13. Анастасия Морозова (Россия) – +1.20,3 (3)...
22. Елизавета Каплина (Россия) – +1.52,4 (1)…
25. Ирина Казакевич (Россия) – +1.55,5 (3)