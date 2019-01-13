Гербулова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Польше

Биатлон 13 января 2019 13:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В польском Душники-Здруй состоялся женский спринт в рамках этапа Кубка IBU.

Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей гонки, опередив более чем на 25 секунд шведку Йоханну Скоттхайм. Тройку лучших замкнула украинка Надежда Белкина.

Другие россиянки Виктория Сливко и Тамара Воронина заняли четвертое и пятое места соответственно.

Душники-Здруй, Польша

Кубок IBU

Женщины, спринт

1. Наталья Гербулова (Россия) – 20.40,8 (0)

2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – +25,3 (0)

3. Надежда Белкина (Украина) – +31,4 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) – +39,4 (1)

5. Тамара Воронина (Россия) – +50,0 (0)

6. Ирен Лардшнайдер (Италия) – +1.03,1 (0)

7. Елена Кручинкина (Беларусь) – +1.04,3 (1)

8. Янина Хеттих (Германия) – +1.06,8 (1)

9. Надя Мозер (Канада) – +1.11,7 (2)

10. Шардин Слоф (Швеция) – +1.13,3 (0)...

13. Анастасия Морозова (Россия) – +1.20,3 (3)...

22. Елизавета Каплина (Россия) – +1.52,4 (1)…

25. Ирина Казакевич (Россия) – +1.55,5 (3)