Гербулова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Польше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон13 января 2019 13:19Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гербулова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Польше

В польском Душники-Здруй состоялся женский спринт в рамках этапа Кубка IBU.

Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей гонки, опередив более чем на 25 секунд шведку Йоханну Скоттхайм. Тройку лучших замкнула украинка Надежда Белкина.

Другие россиянки Виктория Сливко и Тамара Воронина заняли четвертое и пятое места соответственно.

Душники-Здруй, Польша
Кубок IBU
Женщины, спринт

1. Наталья Гербулова (Россия) – 20.40,8 (0)
2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – +25,3 (0)
3. Надежда Белкина (Украина) – +31,4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) – +39,4 (1)
5. Тамара Воронина (Россия) – +50,0 (0)
6. Ирен Лардшнайдер (Италия) – +1.03,1 (0)
7. Елена Кручинкина (Беларусь) – +1.04,3 (1)
8. Янина Хеттих (Германия) – +1.06,8 (1)
9. Надя Мозер (Канада) – +1.11,7 (2)
10. Шардин Слоф (Швеция) – +1.13,3 (0)...
13. Анастасия Морозова (Россия) – +1.20,3 (3)...
22. Елизавета Каплина (Россия) – +1.52,4 (1)…
25. Ирина Казакевич (Россия) – +1.55,5 (3)

#гербулова наталья#кубок ibu
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта