Маргарита Васильева: Было трудно собраться с мыслями после падения - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 15:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Маргарита Васильева: Было трудно собраться с мыслями после падения

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о своем падении на втором этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

– Было очень трудно собраться с мыслями после падения. Все убежали, а мне кричат чтобы я шла спокойно. Я ошиблась в технике, а тренеры кричат, что догоню. На стрельбе успокоилась и отработала нормально.

Хильдебранд потом подошла и извинилась. Так бывает. Такие профессионалы падают. Я знала, что надо быть аккуратнее на спуске. Нельзя было ехать встык за теми, кто впереди, чтобы была возможность увернуться, – сказала Васильева в интервью «Матч ТВ».

Васильева на первом круге споткнулась об упавшую немку Франциску Хильдебранд.

Сборная России одержала победу в эстафетной гонке.

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