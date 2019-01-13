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Биатлон13 января 2019 15:18Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

Лариса Куклина: Боялась, что не оправдаю ожидания

Российская биатлонистка Лариса Куклина дала комментарий после эстафетной гонки на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

– Очень переживала за стрельбу, что не справлюсь. Тренеры сделали на это ставку. Боялась, что не оправдаю ожидания.

Хорошо, что все получилось. У меня состояние пока не позволяет так бегать. Приходится акцент делать на стрельбу. Перед гонкой девочки особо ничего не говорили. Вчера уже в 21:30 легла спать и в 6 утра встала, все хорошо, – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Сборная России одержала победу в сегодняшней эстафетной гонке.

#женская сборная россии по биатлону#куклина лариса#кубок мира по биатлону
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