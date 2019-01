Екатерина Юрлова-Перхт: Моя мечта была финишировать с флагом (видео)

– Моя мечта была финишировать с флагом. Я безумно рада за команду. Девчонки отработали феноменально. На разминке посматривала на табло. Спасибо что поддерживаете нас. Мыслей не было. Было желание не подвести командую доработать как можно лучше, – сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт, выступавшая на последнем этапе, принесла российской четверке победу в гонке. За российскую команду также выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.

Второе место заняли немки, третье – команда Чехии.

Последний раз женская команда выиграла эстафету на этапе КМ в 2012 году также в Оберхофе.

Celebration time for @russianbiathlon who win the women's relay in #OBE19 ahead of @skiverband and the Czech Republic!



