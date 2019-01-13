Евгения Павлова: Перед стартом я подумала, что как встану, так и буду стрелять

Биатлон 13 января 2019 16:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

– Перед стартом я подумала, что как встану, так и буду стрелять. Сохраняла свой ритм, пыталась не сильно уж «налажать» на стрельбе, не сходить на круги, а просто чисто отстрелять и помочь команде.

На первом этапе мне было достаточно комфортно. Мне нравится эта суета, групповое прохождение спусков, я не боюсь конкуренции, я просто иду и делаю свою работу. То есть, меня ничто не зажимает, я навязываю девчонкам такую же борьбу, – цитирует Павлову «Матч ТВ».

13 января женская сборная России одержала первую за последние 7 лет победу в эстафетной гонке.