Ольга Зайцева: Прекрасно, что девчонки стали единой командой

Биатлон 13 января 2019 17:24 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала победу женской сборной России по биатлону в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Этот результат сенсационный, только если рассматривать с той стороны, что давно не побеждали. Я сказала бы, что просто удачный старт. Прекрасно, что девчонки справились, сработались и стали единой командой. Единый дух им помог, и они победили. Сейчас важно запомнить это состояние и всегда на эстафетах выходить в этом состоянии и побеждать.

Команда отработала прекрасно. Каждая девочка на своем этапе показала, на что способна. Все работали слаженно и хорошо, благодаря чему заслуженно вышли на первое место, - цитирует Зайцеву Sport24.ru.

13 января женская сборная России выиграла классическую эстафету впервые за последние 7 лет.