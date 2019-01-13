Ольга Зайцева: Прекрасно, что девчонки стали единой командой

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала победу женской сборной России по биатлону в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
- Этот результат сенсационный, только если рассматривать с той стороны, что давно не побеждали. Я сказала бы, что просто удачный старт. Прекрасно, что девчонки справились, сработались и стали единой командой. Единый дух им помог, и они победили. Сейчас важно запомнить это состояние и всегда на эстафетах выходить в этом состоянии и побеждать.
Команда отработала прекрасно. Каждая девочка на своем этапе показала, на что способна. Все работали слаженно и хорошо, благодаря чему заслуженно вышли на первое место, - цитирует Зайцеву Sport24.ru.
13 января женская сборная России выиграла классическую эстафету впервые за последние 7 лет.