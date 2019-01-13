Владимир Драчев: Я бы не сказал, что победа женской команды оказалась неожиданной - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 17:40Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Владимир Драчев: Я бы не сказал, что победа женской команды оказалась неожиданной

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победу женской сборной в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Я бы не сказал, что победа оказалась неожиданной. Мы готовились, работали, рассчитывали на подиум, но так вышло, что удача повернулась к нам лицом. И мы сумели выиграть золотые медали.

Для вас неизвестная, а для нас очень известная девушка . Она у нас централизованно готовилась к январским соревнованиям. Она пропустила из-за болезни отбор на декабрьский этап. Но мы ее целенаправленно готовили к этапам после Нового года.

У сборной очень хорошие перспективы. Мы надеемся и на наших ребят, которые смогут полноценно подготовиться и пробежать на Кубке IBU и Кубке мира, - цитирует Драчева канал "360".

Победу в Оберхофе российской команде принесли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

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