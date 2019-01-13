Владимир Драчев: Надеемся, на пьедестале будет теперь не только Логинов

Биатлон 13 января 2019 18:28 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победы мужской и женской сборных России в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Сегодня прошли феноменальные гонки, интереснейший биатлон! Огромное спасибо и нашим девушкам, и нашим ребятам, которые показали класс и качественную стрельбу, которая является главным факторов в эстафетах. Бежали все ровненько и показали настоящий красивый биатлон. Порадовали нас перед старым Новым годом, сделали настоящий подарок для всей страны. Золотой дубль для всей страны!

Эстафета укрепляет психологически и поднимает спортивное настроение на следующий этап. Надеемся, что не только Логинов у нас будет на пьедестале, но и другие ребята и девчонки к нему подтянутся. Цветков возвращается. Стал лучше, поэтому было принято решение поставить его на этот этап. Очень опытный и грамотный спортсмен. Он пришел в нужные кондиции и готов дальше выступать, - цитирует Драчева Sport24.ru.

Российские биатлонисты сделали "победный дубль" в эстафетах на одном этапе Кубка мира впервые с 2006 года.