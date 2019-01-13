Александр Тихонов: Наш биатлон приподнимается с колен

Биатлон 13 января 2019 19:10 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Такого успеха не было сто лет. У мужчин я надеялся на тройку призеров, потому что состав хороший подобрался. Но Оберхоф всегда преподносит сюрпризы - ветер, туман. Победа есть победа, флаг поднят. Это успех! Наши позиции возвращаются туда, где они были.

Провалы были у всех: у Норвегии, у немцев, у нас после ухода моего поколения три года не было медалей на чемпионатах мира. Наш биатлон приподнимается с колен. Сейчас будут этапы в Рупольдинге и Антерсельве, а потом чемпионат мира. Там мы все увидим окончательно. Позитив есть. Сегодня я очень рад от души, - цитирует Тихонова "Чемпионат".

Сегодня мужская и женская сборные России выиграли эстафетных гонки на 4-м этапе Кубка мира.