Дмитрий Васильев: Даже не припомню, когда так успешно стреляли наши спортсмены в последний раз - Советский спорт
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Биатлон13 января 2019 19:39Источник: Телеканал «360°»Автор: Спирин Дмитрий

Дмитрий Васильев: Даже не припомню, когда так успешно стреляли наши спортсмены в последний раз

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал успехи сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Российские спортсмены выступили сегодня очень удачно. И женщины, и мужчины, на удивление, сегодня справились со стрельбой. Это сегодня действительно был залог успеха. Даже не припомню, когда так успешно стреляли наши спортсмены в последний раз. Тем более, учитывая погодные условия. Посмотрите, практически все лидеры ушли на штрафной круг и не на один, - цитирует Васильева телеканал "360".

Напомним, мужская и женская эстафетные команды России одержали победы 13 января.

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