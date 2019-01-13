Дмитрий Васильев: Даже не припомню, когда так успешно стреляли наши спортсмены в последний раз

Биатлон 13 января 2019 19:39 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал успехи сборной России на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Российские спортсмены выступили сегодня очень удачно. И женщины, и мужчины, на удивление, сегодня справились со стрельбой. Это сегодня действительно был залог успеха. Даже не припомню, когда так успешно стреляли наши спортсмены в последний раз. Тем более, учитывая погодные условия. Посмотрите, практически все лидеры ушли на штрафной круг и не на один, - цитирует Васильева телеканал "360".

Напомним, мужская и женская эстафетные команды России одержали победы 13 января.