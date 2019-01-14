Ольга Зайцева: Успех в эстафете придаст спортсменам уверенности в личных гонках

Биатлон 14 января 2019 16:03 Источник: Олимпийский комитет России

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что победа в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе придаст уверенности спортсменам в индивидуальных гонках.

- Не зря говорят: «Русские всегда побеждают, когда есть какие-то трудности». Сейчас вокруг мужской сборной России много разных разговоров. На Логинова «наезжают» зарубежные спортсмены, политика влияет на спорт всё больше и больше. И вот наступил момент, когда ребята собрали всю свою волю и энергию в кулак и выдали блестящую гонку. Эта победа придаст им уверенности в индивидуальных гонках, - цитирует Зайцеву сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, что в воскресенье мужская сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.