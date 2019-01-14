Старых в декабре перенесла инфекционное заболевание

Биатлон 14 января 2019 16:03 Источник: News.ru Автор: Спирин Дмитрий

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский сообщил, что Ирина Старых перенесла серьезное инфекционное заболевание в конце декабря.

- Только со 2 января она начала понемножку возвращать кондиции. Надеемся, что в марте к чемпионату мира она подойдет в оптимальной форме. Пока рассматриваем возможность участия Старых в гонках в Рупольдинге, но все будет зависеть от ее состояния здоровья, – рассказал Кугаевский.

На этапе Кубка мира в Оберхофе Старых 29-й в спринте и 49-й в гонке преследования. Эстафету спортсменка пропустила.