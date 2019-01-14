Юрлова-Перхт пропустит североамериканские этапы Кубка мира

Биатлон 14 января 2019 16:07 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил о решении не включать Екатерину Юрлову-Перхт на этапы Кубка мира в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.

- Могу сказать точно, что Катя Юрлова-Перхт в США не поедет. Некоторые другие спортсменки, напротив, сами хотели бы поехать на американские этапы — получить новый для себя опыт. Так далеко из них еще никто не летал, а ведь следующая Олимпиада у нас пройдет тоже в далеком часовом поясе - на Востоке. Не случайно ведь та же Анастасия Кузьмина ездила на сборы в Новую Зеландию. Интересно же понять, как себя в тех или иных условиях поведет организм, - цитирует Норицына агентство "Р-Спорт".