Организаторы этапа Кубка мира в Рупольдинге отменили мужской спринт

Биатлон 15 января 2019 11:02 Источник: Bild Автор: Липкин Антон

В районе Траунштайн продолжаются сильные снегопады.

Мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отменена, сообщает Bild.

Организаторы приняли такое решение из-за продолжающихся в районе Траунштайн сильных снегопадов.

«Безопасность людей стоит на первом месте», – говорится в пресс-релизе организаторов.

Напомним, в среду мужской спринт должен был открыть программу этапа в Рупольдинге. Начало гонки планировалось на 16:30 (мск).

Накануне была отменена церемония открытия этапа, намеченная на вторник.

Женщины побегут спринтерскую гонку в четверг. Начало – также в 16:30 (мск).

Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. На 18 января запланирована мужская эстафета, на 19 января – женская. 20 января в программе масс-старты.