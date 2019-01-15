Организаторы этапа Кубка мира в Рупольдинге отменили мужской спринт

В районе Траунштайн продолжаются сильные снегопады.
Мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отменена, сообщает Bild.
Организаторы приняли такое решение из-за продолжающихся в районе Траунштайн сильных снегопадов.
«Безопасность людей стоит на первом месте», – говорится в пресс-релизе организаторов.
Напомним, в среду мужской спринт должен был открыть программу этапа в Рупольдинге. Начало гонки планировалось на 16:30 (мск).
Накануне была отменена церемония открытия этапа, намеченная на вторник.
Женщины побегут спринтерскую гонку в четверг. Начало – также в 16:30 (мск).
Этап в Рупольдинге продлится до 20 января. На 18 января запланирована мужская эстафета, на 19 января – женская. 20 января в программе масс-старты.