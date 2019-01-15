Бьорндален назвал самого сильного российского биатлониста

Биатлон 15 января 2019 13:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален считает Сергея Чепикова самым сильным российским спортсменом, с кем ему доводилось соперничать на трассе.

«Он был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он — уже нет. Может быть, в этом причина. Я не уверен», - цитирует Бьорндалена «Матч ТВ».

Напомним, Чепиков является олимпийским чемпионом в эстафетах на Играх в Калгари в 1988 году, а на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере выиграл золото в спринте.

В 2007 году Чепиков завершил карьеру.