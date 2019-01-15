Анатолий Хованцев: Я знаю, в чем проблема Мякяряйнен

Биатлон 15 января 2019 16:07 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал неудачные результаты финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен.

«Поскольку я работал с ней, то знаю, в чем проблема. Она уже обращалась за помощью. Посмотрю, что с ней происходит. Проблема не в подготовке. У нее бывает такая ошибка, что она слишком сильно концентрируется на мишени и теряет то, что очень важно до момента выстрела», - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Отметим, что финская биатлонистка не занимала призовые места на этапах Кубка мира в Нове-Место и Оберхофе.