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Биатлон15 января 2019 17:36Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Старых пропустит спринт в Рупольдинге

Главный тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о готовности команды к этапу Кубка мира в Рупольдинге.

«Тьфу-тьфу, пока все в порядке. Доехали удачно. Погода здесь, конечно, не оберхофская. Уже полегче будет. Доехали нормально, несмотря на дождь и снег.

Трасса всегда ухоженная. Здесь всегда всё в порядке. Это не значит, что все забрасывают после этапов. Всегда очень много команд тренируются в Рупольдинге.

Трасса с высоким напряжением. Постоянно надо работать, особенно начиная от рубежа и заканчивая первым длинным подъемом. Вообще практически нигде не отдыхаешь. Суперсложностей тут точно нет.

Кто пропустит спринт? Ирина Старых, она будет готовиться к дальнейшим гонкам. Будем следить за ее состоянием. Вся ее подготовка планируется под масс-старт», - приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Женский спринт в Рупольдинге запланирован на 17 января.

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