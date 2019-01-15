Сергей Чепиков: Что делать? Направить в Рупольдинг мэра Москвы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон15 января 2019 19:43Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Сергей Чепиков: Что делать? Направить в Рупольдинг мэра Москвы

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков – о погодных условиях в Рупольдинге накануне 5-го этапа Кубка мира.

– Рупольдинг завалило снегом, а немецкие власти объявили в регионе чрезвычайное положение.
– Снег – это очень хорошо. Были времена, когда его в Рупольдинге катастрофически не хватало. Организаторы перенесли мужской спринт на четверг. Думаю, к тому времени погода будет оптимальная, трассу хорошо подготовят. Рупольдинг в снегу, а занесенные снегом крыши шале, как смотрятся!

Для отпуска в самый раз, но власти пока не могут справиться со стихией. Сегодня вместо трех поездов из городка Траумштайн в Рупольдинг ходил только один. Да и к тому вместо четырех вагонов подали только два. Представляете, какое было столпотворение на перроне. Что делать?
– Что делать?! Мэра Москвы в Рупольдинг отправить, он разберется, что делать. Всякие бывают ситуации. Но информацию о переносе гонки дали вовремя. Хотя многие болельщики до Рупольдинга наверняка уже добрались. Я тоже собираюсь туда в субботу. Думаю, к четвергу трассу подготовят нормально.

Если снег прекратится, то вообще никаких проблем. Современные снегоукладочные машины способны за два часа все спрессовать и подготовить великолепную лыжню, – сказал Чепиков в интервью «Советскому спорту».

#чепиков сергей#рупольдинг#кубок мира по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта